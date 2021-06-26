Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu ve TFF'den Ali Koç'a tebrik

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.