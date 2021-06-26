Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu ve TFF'den Ali Koç'a tebrik
Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç için kutlama mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Fenerbahçe Kulübünün yapılan olağan seçimli genel kurul toplantısında tekrar başkanlığa seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Sarı Lacivertli Kulübümüzün başkan ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diliyorum."Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da Ali Koç için tebrik mesajı yayımlandı.
Tebrik mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı