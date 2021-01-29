Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Ülkeyi cehenneme çevirmek isteyenlere inat gönüller kuracağız

ŞIRNAK'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kentin gençlik ve spor alanında ulaştığı noktanın göğüslerini kabarttığını belirterek, "Biz hiçbir zaman hiçbir gelişimi yeterli bulmayan bir hareket olarak bundan sonra çıtayı hep daha yükseklere koyuyoruz. O yüzden gençlik merkezleriyle yurtlarıyla spor tesisleriyle açık-kapalı tenis kortlarıyla ve daha birçok şeyiyle Şırnak'ı tüm ilçe ve köylerine kadar inşa etmeye devam edeceğiz. Çukur kazarak bu ülkenin taşını, toprağını, eserlerini; yakarak, yıkarak, cehenneme çevirmek isteyenlere inat inşa ederek gönüller kuracağız, kardeş olacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Şırnak'ta ilk olarak Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan gençlik merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'ın eşlik ettiği ziyarette Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti. Resim, kodlama, kütüphane ve müzik atölyelerini dolaşan Kasapoğlu gençlerin seslendirdiği şarkıları dinledi. Bakan Kasapoğlu, daha sonra sporcu ve antrenörlerle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

'ŞIRNAK'I İHYA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'Ziyaret sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları 6'ncı Olağan Kongresi'ne katılan Bakan Kasapoğlu, aday tanıtımının ardından yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Şırnak'ın yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade, haktan, hakikatten, adaletten, icraattan, vicdandan, kalkınmadan yana oldu ve inşallah belediyemizin ve tüm yönetimlerimizin öncülüğünde Şırnak'ın tüm ilçe, belde ve köylerini ihya etmeye devam edeceğiz. Bu bizim için bir sorumluluk, bir heyecan, bir gururdur. O yüzden ben bugün Şırnak'ın değerli gençlerini, dava arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Şırnak'ı ehil eden, yarınlara hazırlayacak güçlü kadınlara destek verenler bu topraktadır. İnsanımızı, coğrafyamızı, kahpe emellerine alet etmek isteyenlere karşı tavır ve irade koydular. Bu toprakları, bu asil coğrafyayı bize vatan kılan şehitlerimizin ruhlarını yad ettiler, şad ettiler. Son 19 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle azimle çabayla çalışkanlıkla ülke her alanda gelişti. Gençlerimizin heyecanıyla inancıyla gurur duyuyoruz. Yolumuz, bu milleti daha güçlü yarınlara taşımak. O yüzden inandığımız yolda yürümeye ahdettik. Bunun için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki biz bir olduğumuz, beraber olduğumuz, inandığımız ve çalıştığımız müddetçe bugüne kadar denedikleri hiçbir oyunu başaramadıkları gibi bundan sonra da hiçbir tuzağı, fitneyi, oyunu başaramayacaklar. Sayın Cumhurbaşkanı'mız dünyanın 5'ten büyük olduğunu tüm dünyaya haykırdı ve bunu biz tüm hareketimizle tüm kadrolarımızla sadece sözümüzle değil özümüzle icraatımızla çalışmalarımızla ortaya koyduk." 'GÖNÜLLER KURACAĞIZ'Hiçbir zaman, hiçbir gelişmeyi yeterli bulmadıklarını dile getiren Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Şırnak'ın gençlik ve spor alanında geldiği nokta göğsümüzü kabartıyor ve biz hiçbir zaman, hiçbir gelişimi yeterli bulmayan bir hareket olarak bundan sonra çıtayı hep daha yükseklere koyuyoruz. O yüzden gençlik merkezleriyle yurtlarıyla spor tesisleriyle açık-kapalı tenis kortlarıyla ve daha birçok şeyiyle Şırnak'ı tüm ilçe ve köylerine kadar inşa etmeye devam edeceğiz. Çukur kazarak bu ülkenin taşını, toprağını, eserlerini; yakarak, yıkarak, cehenneme çevirmek isteyenlere inat inşa ederek gönüller kuracağız, kardeş olacağız. İnşallah yarınların güçlü Türkiye'sinde Şırnak'ın siz değerli gençleri çok ama çok önemli bir misyon ifade edeceksiniz ve bunlar tarihin derin yapraklarında güçlü bir şekilde yer alacaktır. Son 1 yılda Şırnak Uludere'de, Hilal'de, Şenoba'da, Çalışkan'da, Başverimli'de, Görümlü'de, Beytüşşebap'ta, Cizre'de, Silopi'de, Şırnak merkezde çok şükür birçok eserin tamamlandığını gördük ve yenilerini de inşallah inşa etmeye başlayacağız. 6 tane yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Modern spor salonlarımızda, gençlik merkezlerimizde, spor tesislerimizde yarınları daha güçlü kurma adına çalışmalarımız gayret edeceğiz. Bizim amacımız gönülleri inşa etmek. Bizim amacımız gönüllere girmek ve inşallah 2023 hedeflerimizle 2071 hedeflerimizle yine bir olarak, kardeş olarak hep birlikte olacağız."Kongre sonrası Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Kasapoğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Pehlivan ile makamında bir süre görüştü. Valilik çıkışında Sanat Sokağı'nda bulunan esnafı ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, kitap dağıttı. Belediye ve üniversite ziyaretlerinin ardından Bakan Kasapoğlu, kentten ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN