Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da milli sporcuları yalnız bırakmıyor
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da milli sporcuları yalnız bırakmıyor

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Tokyo'da milli sporcuları yalnız bırakmıyor
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporculara destek oluyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda milli sporculara destek oluyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen oyunları yerinde takip eden Kasapoğlu, sporcularla yakından ilgileniyor.

Bakan Kasapoğlu, oyunların dördüncü gününde bronz madalya kazanan milli sporcular Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut ve Zeynep Çelik'le olimpiyat köyünde bir araya geldi. Kasapoğlu, sohbet ettiği sporcuları başarıları için tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, grubunda 3'te 3 yapan Golbol Kadın Milli Takımı'nın da Brezilya'yla oynadığı maçı izledi. Kasapoğlu, karşılaşmadan sonra bir araya geldiği milli sporcuları kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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