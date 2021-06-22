Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Tokyo 2020 vizesi alan milli judocuları tebrik etti

Son dakika haberler: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Judo Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli judocuları kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Judo Federasyonunun olimpik sıralama listesine göre Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan milli judocuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Judo dalında Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için bizleri sevindiren haber, Uluslararası Judo Federasyonundan geldi. Açıklanan olimpik sıralama listesine göre kadınlarda Kayra Sayit, erkeklerde Bilal Çiloğlu, Mihael Zgank, Mihraç Akkuş ve Vedat Albayrak, Tokyo 2020'ye katılma hakkını elde etti. Bu önemli başarıya imza atan milli judocularımızı tebrik ediyor, kendilerine Tokyo 2020'de başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur