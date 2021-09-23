Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ - Haberler
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Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaret etti. Gençlerle sohbet eden bakan Kasapoğlu, geliştirilen ürünleri inceledi. Ziyareti sonrası açıklama yapan Kasapoğlu, "TEKNOFEST her geçen yıl heyecanını gücünü ve potansiyelinin en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Bu yıl da hem gençlerimizin hem de halkımızın büyük bir teveccühü var. TEKNOFEST Türkiye'nin gelecek vizyonu ve hedefleri için çok önemli ve stratejik bir çalışma. Emeği olan herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye'nin gençleri her alanda iddiası olan gençler. İşte TEKNOFEST'te bu iddianın ne kadar gerçekçi olduğunu görüyoruz. Bizler de gençlerimizi hep hayallerinin peşinden koşmaya teşvik ediyoruz. Gençlerimiz yeter ki hayal etsinler ve büyük hayalleri olsun. Biz de onların yanında her türlü özveriyle çalışmaya, gayret etmeye ve desteklemeye devam edeceğiz. Her geçen yıl vizyon ve ufuk genişliyor. Bu durum bizleri umutlandırıyor ve gururlandırıyor" dedi.

Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Son dakika haberleri... BAKAN KASAPOĞLU TEKNOFEST TÜRKİYE'NİN GELECEK VİZYONU VE HEDEFLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
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