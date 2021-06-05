Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
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Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Sandıkları birer birer patlatacağız, tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını hep birlikte haykıracağız" dedi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyerek, "Sandıkları birer birer patlatacağız, tüm dünyaya Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını hep birlikte haykıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Haziran 2023 Seçimleri Sandık Görevlileri Eğitim Programı'na katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki programa Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, partililer ve sandıkta görev alacak kişiler katıldı.

Diyarbakır'ın, kendi gönüllerinde ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, kentteki temaslarda birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, 'Diyarbakır'ın gençlik ve spor çıtasını, nasıl daha yukarılara taşırız diye konuştuk. Almış olduğumuz kararlar, sporu her alanda ve gençlikle ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak derecede, önümüzdeki süreci, 2023 vizyonumuzu, 2053 vizyonumuzu ve 2071 hedeflerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Diyarbakır'ın öncü misyonunu, her zaman gibi ortaya koyacak derecede, bereketli kararlar oldu. Şimdiden tüm Diyarbakır için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum' dedi.

'DİYARBAKIR'IN KALKINMA YOLUNDAKİ GÜÇLÜ MESAJINI HEP BİRLİKTE HAYKIRACAĞIZ'

Bakan Kasapoğlu, AK Parti teşkilatının her bir mensubunun, her bir neferinin, kendileri için öncü ve kıymetli olduğunu aktararak, 'Bahse konu misyon ve sorumluluk, her an çalışmayı, iki anı bizlere eşit kılmamayı öğütlüyor. Çıtayı her gün yukarı taşıyacağız, her gün daha ilerisini gerçekleştireceğiz ve bizim farkımız budur. Birileri üretmeden, lafla peynir gemisi yürütmeye çalışacaklar ama biz üreteceğiz, taş üstüne taş koyacağız. Biz biliyoruz ki, insanların hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır. 726 günlük süreçte bu teşkilatın her bir mensubu, her bir neferi bizim için öncüdür, kıymetlidir. 19 yıllık süreçte bu davanın tüm mensupları alın teriyle, gayretiyle, özverisiyle kadınların yeri ayrıdır, gençlerin yeri ayrıdır. Apayrı bir semboldür. Her birinin ortaya koymuş olduğu gayretin, eşi benzeri yoktur. Bu anlamda, tüm teşkilatımızla ve bu aziz teşkilatın değerli kadınlarıyla, eşinden, işinden tüm imkanlarından vazgeçip, onları bir kenara koyup, davasının peşinden koşan kadınlarıyla, her alanda önce çıkan ve öncü olan gençlerimizle gurur duyuyoruz. Sandık görevlilerimizin eğitim süreci konusunda, teşkilatımızın başkanını tebrik ediyorum. Sandıkları birer birer patlatacağız. Tüm dünyaya, Diyarbakır'ın güçlü Türkiye yolundaki kardeşlik mesajını, Diyarbakır'ın kalkınma yolundaki güçlü mesajını, adalet yolundaki evrensel mesajını haykıracağız' diye konuştu.

Konuşmanın ardından, 2023 Haziran seçimlerinde görev alacak sandık görevlilerine eğitim verilmeye başlandı.

Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ
Son dakika haberi! BAKAN KASAPOĞLU: SANDIKLARI BİRER BİRER PATLATACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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