Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru'nda inceleme yaptı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaatı devam eden Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru'nda incelemelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden hafız Niyazi Kasapoğlu'nun Terme Fatih Kuran Kursu'ndaki cenaze namazına katılan Kasapoğlu, ardından Çarşamba ilçesinde geçti.

Çarşamba Kano Durgunsu Parkuru inşaat çalışmalarını inceleyen Kasapoğlu, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'dan bilgi aldı.

Yeşilırmak'ta kano yapan gençleri selamlayan Kasapoğlu, Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nı da gezdi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, daha sonra kentten ayrıldı.

Programlara AK Parti Samsun milletvekilleri Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Ahmet Demircan, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız