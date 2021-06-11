Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarlarla bir araya geldi
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarlarla bir araya geldi

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Roma'da Türk taraftarlarla bir araya geldi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Türk taraftarlarla bir araya geldi.

Gurbetçi vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Kasapoğlu, sonrasında taraftarlarla milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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