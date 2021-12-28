Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan yeni yıl öncesi kredi ve burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık itibarıyla yapılacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, 2022 yılında ise kredi-burs miktarını, lisans öğrencilerinde 850 liraya, yüksek lisans öğrencilerinde 1700 liraya, doktora öğrencilerinde 2 bin 550 liraya çıkardıklarını da hatırlattı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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