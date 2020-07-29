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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı

Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı
29.07.2020 23:47 | Son Güncelleme: 30.07.2020 05:32

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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