Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor için tebrik mesajı Son dakika spor haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 2019-2020 sezonu 58. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyon olan Trabzonspor Kulübünü kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum." Kaynak: AA