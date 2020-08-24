Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'na övgü Açıklaması
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'na övgü Açıklaması

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'na övgü Açıklaması
24.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:08

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nda incelemelerde bulundu.

İnşasında son aşamaya gelinen tesisteki incelemelerde Bakan Kasapoğlu'na, Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe ve Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de eşlik etti.

Salon hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Bakan Kasapoğlu, tesisin cimnastik için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tesis, cimnastiğin yarınları için hayati bir misyon taşıyacak. Sporda hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Hem hedefliyoruz hem de gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar kat ettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için çok mühim. Her türlü imkanı onlar için seferber ediyoruz. Tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı onlar için ortaya koyacağız." şeklinde konuştu.

"Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz"

Türkiye'de cimnastikte gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Bin lisanslı sporcudan, 100 bin lisanslı sporcuya ulaştık. Bunun yanında ülkemizin tümünü kapsayan faaliyetlere ulaştık. Pek çok rakam ve bilgi verebilirim ama özellikle ifade etmek isterim ki biz var olanla yetinmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gençlere, sporculara önem ve değer veren, bunu gerçekleştiren vizyonuyla, inşallah her daim daha güzelini hedeflemeye ve bunlar için çalışmaya devam edeceğiz. Ben uluslararası federasyon başkanımıza bugüne kadarki destekleri için teşekkür ediyorum. Sporcu arkadaşlarıma, teknik ekiplerimize ve federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Biz bir aile olarak çalışmaya devam edeceğiz."

Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi ve Antrenman Salonu'nun haftanın her günü 24 saat tüm vatandaşların emrinde olacağını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Tesisimiz İstanbul ve ülkemiz için önemli bir misyon üstlenecek. Ulusal ve uluslararası müsabakalar, kamplar düzenlenecek. Bir sembol olacak. Sporun halka yayılması noktasında da önemli bir merkez olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'na ziyaretinde sporcular da eşlik etti. Sporcularla sohbet ederek fikir alışverişinde bulunan Kasapoğlu, son olarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Watanabe: "Burası dünyaya rol model olacak bir yapı"

Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı Morinari Watanabe, tesisin cimnastik sporuna kazandırılmasının çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Artık Türk Cimnastiği çok güçlü." diyen Watanabe, "Umuyorum ki önümüzdeki yıl Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alacaklar. Ayrıca bu tesis çok güzel. Spor bakanına çok teşekkür ediyorum. Burası dünyaya rol model olacak bir yapı. Birçok ülke buraya antrenman yapmak için gelecektir. Tekrardan Gençlik ve Spor Bakanına ve Türkiye Cimnastik Federasyonu'na teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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