Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletleri tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atletleri tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şunları kaydetti:

"Şampiyonada birçok ilke imza atarak, ülkemizi başarıyla temsil eden genç atletlerimizi tebrik ediyorum. 23 sporcuyla mücadele ettiğimiz turnuvada 14 sporcumuzun final görmesi, dünya şampiyonluğu ve dünya ikinciliği kazanmamız, yaptığımız alt yapı yatırımlarının bir karşılığı olarak bizleri mutlu etmiştir. Gençlerimize olan güvenimizi ve inancımızı hiçbir zaman kaybetmediğimiz gibi, ülkemizin geleceği olan fidanlarımız için yaptığımız yatırımlara da, hız kesmeden devam edeceğiz. Tekrardan milli atletlerimizi bu başarıları için tebrik ediyor, sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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