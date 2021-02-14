Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli para atletleri kutladı
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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli para atletleri kutladı

14.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:12
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, milli para atletleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde toplam 24 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında organizasyonun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na puan verdiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Dünya Para Atletizm Grand Prix'sinde milli atletlerimiz önemli başarılara imza atarak bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen organizasyonda 8 altın, 11 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 24 madalya kazanan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Paralimpik Oyunları sürecinde yarışan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu güzel derecelerin önümüzdeki organizasyonlarda da sık sık geleceğine yürekten inanıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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