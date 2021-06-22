Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'na tebrik
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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'na tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota kazanan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'nu tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında çekiç atmadaki 74,03 metrelik derecesiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli sporcu Tuğçe Şahutoğlu'nu kutladığı kaydedildi.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde milli atletlerimizden güzel haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de düzenlenen olimpik deneme yarışmasında, çekiç atmadaki 74,03 metrelik derecesi ile Tokyo 2020 vizesi alan milli sporcumuz Tuğçe Şahutoğlu'nu kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılım sürecinde olan bütün sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo Olimpiyatları'na kota alan milli çekiççi Tuğçe Şahutoğlu'na tebrik - Haberler Spor
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