Bakan Kasapoğlu'ndan "Kadir Gecesi" paylaşımı
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Bakan Kasapoğlu'ndan "Kadir Gecesi" paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Kadir Gecesi' paylaşımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kadir Gecesi dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Kasapoğlu paylaşımında, "Ramazanda saklı bir bereket ve rahmet gecesi. Bu geceyi feyziyle ve layıkıyla yaşamayı niyaz ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun" ifadelerine yer verdi.

(Ali Nargüner/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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