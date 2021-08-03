Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi... - Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan: "Bu tüm Türkiye'nin madalyası" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ile bir araya...

- Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik

Olimpiyatlarda bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan: "Bu tüm Türkiye'nin madalyası"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan ile bir araya gelerek, başarısından dolayı Arıcan'ı tebrik etti.

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo Olimpiyat Oyunları paralel barda bronz madalya kazandı. Ferhat, böylelikle Türkiye'ye olimpiyat tarihinde cimnastikteki ilk madalyasını getirmiş oldu. Madalya törenin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ferhat Arıcan ile bir araya gelerek başarılarından dolayı tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, "Tebrik ediyorum. Allah nice başarılar versin. Yolun açık olsun. Bu madalya altından daha değerli. Sen tarih yazdın, çığır açtın. Nice gençler senin yolunda yürüyecek. Türkiye spor tarihi için, olimpiyat tarihimiz için, her şey için başlangıç, bir destan. Hak ettin. Elinden geleni en güzel şekilde yaptın. Tüm Türkiye sana müteşekkir" ifadelerini kullandı.

Arıcan ise bu madalyanın cimnastik için başlangıç olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye'ye ve arkamda olan, beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tüm Türkiye'nin madalyası. Bu madalyanın sorumluluğu yüksek. Geleceği aydınlık yeni nesiller daha iyi sporcular, daha iyi cimnastikçiler yetiştireceğiz inşallah hep birlikte" diye konuştu.

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik
Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik
Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik
Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan'a tebrik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
Son Dakika: Olimpiyat tarihimizde cimnastikte ilk kez madalya kazandık! Ferhat Arıcan'dan bronz geldi
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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