Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti.