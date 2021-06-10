Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Fatma Damla Altın'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, ""Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde devam eden VIRTUS Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda özel sporcu Fatma Damla Altın, heptatlon branşında dünya şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttı. Uluslararası arenada böylesi büyük bir başarıyla bizleri gururlandıran milli sporcumuzu tebrik ediyor, organizasyonda mücadelece edecek diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart
Maç ortasında sahaya inen paraşütçüye hakemden sarı kart
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Seren Serengil Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu'ndan Fatma Damla Altın'a tebrik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 19:14:09. #1.13#

title