Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu'ndan dünya rekoru kıran milli yüzücü Emre Sakçı'ya tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya kısa kulvar rekorunu kıran milli yüzücü Emre Sakçı'yı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "Gaziantep'te düzenlenen yüzme şampiyonasında erkekler 50 metre kurbağalamada 24.95'lik derecesiyle dünya rekoru kıran Emre Sakçı kardeşimi yürekten kutluyorum. Kariyerine yeni başarılar ekleyerek yoluna emin adımlarla devam eden milli yüzücümüze spor yaşamında başarılar diliyor, bu başarıda emeği geçenlere de şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Son Dakika Haberleri

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