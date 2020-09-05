Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Bahattin Sofuoğlu'na tebrik
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Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Bahattin Sofuoğlu'na tebrik

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu'ndan Bahattin Sofuoğlu'na tebrik
05.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:30

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda İspanya yarışını ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü etabı olan İspanya'da yarışı ikinci tamamlayan milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İspanya'da düzenlenen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın dördüncü etabında pole pozisyonunda başladığı mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçimiz Bahattin Sofuoğlu'nu kutluyorum. 17 yaşındaki genç sporcumuzun ileride şampiyonluklar elde edeceğine inanıyor, Bahattin Sofuoğlu'na mücadele edeceği yarışlarda başarılar diliyorum."

(Mehmet Kalay/İHA)

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Kaynak: İHA

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