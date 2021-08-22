Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı
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Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağında İspanya'daki ikinci yarışta birinci olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"İspanya'da düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın yedinci ayağındaki ikinci yarışını ilk sırada tamamlayan ve birinciliğin ardından pilotlar klasmanında ilk sıraya yerleşen Toprak Razgatlıoğlu'nu tebrik ediyorum. Ülkemizin sporda 'marka ülke' olması yolunda attığımız adımların sonuçlarını görmek memnuniyet verici. Uluslararası alanda ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde temsil eden Toprak'a ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, önümüzdeki yarışlarda başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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