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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu milli karatecileri tebrik etti

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu milli karatecileri tebrik etti

Son dakika spor haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Karate Milli Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Karate Milli Takımı'nı tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya Şampiyonası'nda ilk kez mücadele eden sporcularımızın gelecek turnuvalarda daha başarılı olacağına inanıyorum. Bu turnuvada, Erkek Kata Milli Takımımızın tarihinde ilk kez madalya getirmesi de gelecek açısından bizleri umutlandırmıştır. Milli karatecilerimizin, önümüzdeki sene Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'nda, Avrupa'nın zirvesine çıkacaklarını inanıyor ve kendilerine başarılar diliyorum."

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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