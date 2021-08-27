Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, milli halterci Besra Duman'ı tebrik etti
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, milli halterci Besra Duman'ı tebrik etti

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, milli halterci Besra Duman'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya alan Besra Duman'ı kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadınlar halter 55 kiloda bronz madalya alan Besra Duman'ı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Tokyo Uluslararası Forum'da düzenlenen halter yarışmalarında Besra'yı yalnız bırakmadı.

Madalya töreninden sonra milli sporcunun yanına giden Kasapoğlu, kendisini tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, milli halterci Besra Duman'ı tebrik etti
Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, milli halterci Besra Duman'ı tebrik etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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