Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan'ı tebrik etti

Son dakika habere göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde altın madalya kazanan Ferhat Arıcan için kutlama mesajı yayımladı. Kasapoğlu mesajında, "Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde 15 bin 566 puanla altın madalya kazanan Ferhat Arıcan'ı kutluyorum. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Ülkemizi Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda da temsil edecek olan Ferhat Arıcan'a başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı