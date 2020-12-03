Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu: "Maşallah sana İrfan Can"
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu: "Maşallah sana İrfan Can"

03.12.2020 08:02 | Son Güncelleme: 03.12.2020 08:06
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu:

Son dakika haberleri: Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RB Leipzig karşında hat-trick yapan Medipol Başakiehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah sana İrfan Can" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, RB Leipzig karşında hat-trick yapan Medipol Başakiehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maşallah sana İrfan Can" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı mücadelede rakip ağlara 3 gol gönderen başarılı futbolcu İrfan Can Kahveci ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kasapoğlu paylaşımında milli futbolcu için, "Maşallah sana İrfan Can" yorumunda bulundu.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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