Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar
AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi
AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi
Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol