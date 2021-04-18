Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...