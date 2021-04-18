Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi ve karşılayanlar

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyelerinin hediye takdimi

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi

Toplantı salonundan görüntü AYDIN - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otelde düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Ersun Yanal Bülent Uygun Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 14:17:46. #1.15#

title