Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz her konuda büyük gelişme içinde

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Avrupa Birliği (AB) ile ortak yürüttüğü 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtılmasında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi'

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise bakanlığın her alanda gençleri desteklediğini belirtip, "Gençlerimizi donanımlı kılma adına kültürde, sanatta, sporda yaptığımız çalışmalar güçlü bir şekilde devam ediyor. Gençlerimizin bilgili, donanımlı ve analitik anlamdaki yetkinliklerini güçlendirerek yetişmeleri bizleri çok ama çok mutlu kıldı. Tüm bu meziyetlerin doğrulukla dürüstlükle hakkaniyetle ahlakla ve vicdanla bir arada düşünülmesi bizler için apayrı bir umudu da ortaya koydu. Hak ve hukuk kavramlarının gençlerimizin hissiyatında, düşünce dünyasında ve yaşam tarzında güçlü bir şekilde var olması ve kalıcı bir şekilde onların yarınlarına ışık tutması da bizler için çok anlamlı ve gençlerimizle aynı heyecanı hissetmek ve aynı yolda yürümek apayrı bir mutluluk. Gençlerimiz her konuda büyük bir gelişme içinde. Ben gelecek adına çok umutluyum, bu gençler bu ülkeyi büyük hedeflerine taşıyacak donanım ve meziyetlere fazlasıyla sahip. Ülkemizde ve dünyada umudu, adaleti, merhameti çoğaltacak olan gençlerdir. Bizim gençlerimiz, yalnız Türkiye'nin değil insanlığın da vicdanıdır, aklıdır, ümididir" dedi.