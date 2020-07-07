Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
07.07.2020 19:58 | Son Güncelleme: 07.07.2020 20:16
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçını tribünden takip etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig Cemil Usta Sezonu 31. haftasında Gençlerbilirği ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren mücadeleyi, Eryaman Stadı'nda takip etti. - ANKARA
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Kaynak: İHA