Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu
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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yoğun geçen Balıkesir programının akşamında Sındırgı ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, gençler ve çocuklarla buluştu
01.09.2020 01:53 | Son Güncelleme: 01.09.2020 01:57

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yoğun geçen Balıkesir programının akşamında Sındırgı ilçesinde gençlerle bir araya geldi. Güreşçilerin ve yörük kıyafetli çocukların karşıladığı Bakan Kasapoğlu, ilçede güreş müzesini de inceleme fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Balıkesir programının akşamını Sındırgı ilçesinde geçirdi. Yörük kıyafetli kız çocukları ve güreşçi gençlerin peşrevleri ile karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçede güreş müzesini de inceleme imkanı buldu. Gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Sıcak ev sahipliği misafirperverliği apayrı mutluluk bizim için. Gerek açılışlarımız gerek temel atmalarımız ve gerek projelerimiz inşallah Balıkesir önümüzdeki süreçte hem sporda, hem gençlik yatırımları ile çok daha yukarılara taşıyacağız. İlçelerimiz ziyaret ettik. Yedi ilçemizde program yaptık. En sonunda şimdi Sındırgıdayız. Sındırgı da diğer ilçelerimiz gibi Balıkesir gibi memleketimizin tüm beldeleri gibi hakikaten çok özel ve çok ciddi özelliklere sahip bir ilçemiz. Bu manada hem insanımızla hem de gençlerimizle bir araya gelmek hem de hakikaten onların yarınlarına dair güzel konuları projeleri paylaşmak onların düşüncelerini almak, heyecanlarına tanık olmak, mutluluklarına şahitlik etmek bizler için önemli. İnanıyorum ki bu buluşmalarımız bu birlikteliklerimiz devam edecek çünkü halkımız milletimiz Balıkesirliler her şeyin en iyisine en güzeline layık. Bizde onlara layık olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ise, Sındırgı'yı geleneksel sporların merkezi yapmak istediklerini söyledi. Başkan Yavaş, "Sındırgı'da daha önceki yıllarda başlayan hem stadyumumuz hem de stadyumumuzun çim yapılması konusunu Sayın Bakanımızla görüştük. Şimdi suni çim tartar olarak pistlerinin yapılması gençlik merkezi ve yeni yüzme havuzumuz hepsi bir arada. Bu gün çok kıymetli Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'nun Sındırgı'ya teşrifleriyle inceleme gezisi yaptı. Buralarda gençlerimiz için daha başka neler yapabiliriz onun derdine düşmüş durumda, bizlerde burada kendilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah Sındırgıyı geleneksel spor dallarıyla alakalı bir merkez haline getirmek için kendisinden talepte bulunduk. Üniversitemize bir yurt kazandırabilmek için bir talepte bulunduk. İnşallah onlarda gerçekleşince Sındırgı'nın gençleri geleceklerine daha iyi gözlerle ve daha emin adımlarla bakacaklar ve yürüyecekler. Ben desteklerinden dolayı çok kıymetli bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na sonsuz teşekkürler ediyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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