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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu: "Dünyaya verilmiş güzel bir mesaj oldu"

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemi sürecinde 32.'si gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dünyaya verilmiş güzel bir mesaj olduğunu söyledi.

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu:
23.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:42

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemi sürecinde 32.'si gerçekleşen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın dünyaya verilmiş güzel bir mesaj olduğunu söyledi. Kasapoğlu, yapılan tesislerle birlikte Türkiye'de herkese yüzme öğreteceklerini de sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kapasoğlu, 32. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul'un çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Kasapoğlu, "Sporun birleştiren ruhuyla, kıtaların kulaçlarla birleşmesi söz konusu. Bu yıl yarışın 32.'si gerçekleşiyor. 59 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılıyor. Salgın sürecinde ülkemizin bu yarışı başarıyla gerçekleştirmesi tüm dünyaya verilmiş çok önemli bir mesaj. Ülkemizin hem spor turizminde ne kadar ciddi bir mesafe kaydettiğini hem de sağlık altyapısıyla bu süreci başarılı yönettiğini tekrar tekrar ortaya koyan bir durum. Türkiye birçok uluslararası organizasyonu başarılı bir şekilde düzenliyor.

Son 18 yılda Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla geldiğimiz bir nokta var ve bu noktayı her geçen gün daha da ileriye taşıma çabasındayız. İdealimiz, bu bayrağı ileri taşımak. İki yıl önce başlattığımız 'Yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası hızlı bir şekilde büyüyor. Pandemiye rağmen hedeflerimizi aşacağız. Yüzme öğrenmek isteyen herkese yüzme öğreteceğiz, potansiyeli olan gençlerimizi yetiştireceğiz. Su sporlarına önem veriyoruz. Dün Yalova'daydık ve burada su sporlarıyla ilgili bir çalışmamızı paylaştık. Projelerimizi aşama aşama gerçekleştiriyoruz. Sporu tabana yayma politikamızı gerçekleştirmek bizim için ayrı bir heyecan. Spor turizmi, bakanlığımızın özellikle önem verdiği bir konu. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdener: "Güç koşullar altında organize ettik"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de pandemi nedeniyle organizasyonu zor koşullar altında organize ettiklerine belirterek, "Bu yıl yarışı ilave tedbirler alarak organize ettik, güç koşullar altında düzenledik. Herhangi bir sorun olmadı. Güzel bir yarış gerçekleştirdik. Ülkemizin ve İstanbul'un tanıtımının yanı sıra turizm ile sağlığa verdiği önemi vurgulama açısından güzel bir örnek. Destek veren herkese teşekkür ederim" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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