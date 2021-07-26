Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum"

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: 'Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunus'ta hükümete karşı yapılan darbeyi kınadığını belirterek bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunus'ta hükümete karşı yapılan darbeyi kınadığını belirterek bir paylaşımda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tunus'ta hükümete karşı yapılan darbeyi kınadığını ifade ederek bir paylaşımda bulundu. Türkiye'nin, Tunus'un yanında olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Coğrafyanın yakın tarihi bu pervasızlıkların acı sonuçlarıyla dolu. Türkiye, Tunus halkının ve Tunus demokrasisinin yanındadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
AK Parti'li Çelik: Tunus'ta hükümetin görevden el çektirilmesi siyasi meşruiyete yönelik darbedir
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız her zaman kardeş Tunus halkının tümünün iyiliğini gözeten bir yaklaşımla Tunus'un demokratik kazanımlarına...

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Yıldız Tilbe Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu: "Derin ve köklü bağlarımız bulunan dost ülke Tunus'un meşru hükümetine ve parlamentosuna yapılan darbe girişimini şiddetle kınıyorum" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:35:49. #1.16#

title