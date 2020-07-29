Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu: "Bu salgın süreci başından beri spor camiası olarak fırsata dönüştürme niyetimiz... Son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA