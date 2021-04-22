Bakan Kasapoğlu: "Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak"
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Bakan Kasapoğlu: "Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla...

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması

Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde konuştu. (2)

Bakan Kasapoğlu: 'Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak'
Bakan Kasapoğlu: 'Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak'
Bakan Kasapoğlu: 'Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak'
Bakan Kasapoğlu: 'Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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