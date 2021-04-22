Bakan Kasapoğlu: "Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak"
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması
Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza töreninde konuştu. (2)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci