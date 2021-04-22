Bakan Kasapoğlu: "Bizim amacımız sadece günü kurtarmak değil, yarınlara hazırlanmak"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması Toplu fotoğraf çektirilmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, milletvekilleri, belediye başkanlarından oluşan Bitlis heyetiyle bir araya gelerek kente yapılacak yatırımlarla...