Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.