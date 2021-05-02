Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı

Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gençler senkronize finalinde ikinci olarak, trampolinde Türkiye'ye ilk gümüş madalyayı kazandıran Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Trampolin Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize tarihimizin ilk madalyalarını kazandıran milli sporcularımız Elif Çolak ve Sıla Karakuş'u kutluyorum. Harikasınız kızlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Türkiye'ye girişteki PCR testi zorunluluğu 15 ülke için kaldırıldı
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Feyza Aktan Acun Ilıcalı Burcu Biricik
Spor Gökhan Gönül Fırat Aydınus Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Bakan Kasapoğlu, Avrupa Trampolin Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan sporcuları kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 18:08:26. #1.15#

title