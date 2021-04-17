Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti
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Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti

Son dakika haberleri | Bakan Kasapoğlu, Avrupa şampiyonu olan milli judocu Vedat Albayrak'ı tebrik etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Portekiz'de düzenlenen Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Vedat Albayrak'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, 81 kiloda Avrupa şampiyonu olan Vedat Albayrak için kutlama mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, mesajında, "Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Elde ettiği şampiyonlukla bizleri gururlandıran milli sporcumuz Vedat Albayrak'a başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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