Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi
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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi

11.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:11
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarını yerinde inceledi

Son dakika politika haberi... ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de ve Ankara'da devam eden yüksek hızlı tren çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı.

ANKARA (İHA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'de ve Ankara'da devam eden yüksek hızlı tren çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara'yı Sivas'a bağlayacak olan yüksek hızlı tren projesine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Ankara'dan Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bulunan istasyona test sürüşü yapan tren ile beraber gelen Bakan Karaismailoğlu ardından Hisarköy'de bulunan T-15 şantiyesine geçti. Tünel çalışmalarıyla ilgili şantiye görevlilerinden bilgi aldıktan sonra ise Ankara'nın Kayaş ilçesinde bulunan şantiyeye geçen Bakan Karaismailoğlu burada da görevlilerle istişarelerde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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