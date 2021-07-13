Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu, Yol-İş Sendikasını ziyaret etti Açıklaması

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımlarımız arasında, yüzde 62'lik oran ve 680 milyar liralık miktarla...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti'nin 19 yıllık iktidarı döneminde Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını belirterek, "Bu yatırımlarımız arasında, yüzde 62'lik oran ve 680 milyar liralık miktarla kara yolları önemli bir pay alıyor." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Yol-İş Sendikasını ziyaret etti.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, kuruluşu 1950'lere dayanan, Türkiye'nin yeniden yapılanmasında büyük katkısı olan, ülkenin kara yolu ağındaki atılım süreçlerinde devletin ve milletin yanında yer alan Yol-İş Sendikasının Türk sendikal sürecinin duayen kuruluşlarından biri olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, halkın yaşam kalitesini yükselten, güvenli, erişilebilir, ekonomik, konforlu, hızlı, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir ulaştırma vizyonuna ulaşma gayretinde, yol emekçilerinin alın teri ve desteklerini hep hissettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "Son iki yıldır, tüm dünyayla birlikte ülkemizi etkisi altına alan pandemi sürecine rağmen, aldığımız tüm sağlık ve güvenlik tedbirlerimizle yolumuza devam ettik. Böylece ülke sathındaki kara yolu şantiyelerimizde çalışmalarımız hiç durmadı. Her zaman vurguladığımız gibi Türkiye, işçisinin emeğiyle, milletinin azmiyle kalkınacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, Türkiye'de sağlanan siyasi istikrar ortamında, ulaştırma ve haberleşme yatırımlarıyla adeta destan yazdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"AK Parti'nin 19 yıllık iktidarında, ülkemizdeki ulaştırma ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 104 milyar liraya yakın yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız arasında, yüzde 62'lik oran ve 680 milyar liralık miktarla kara yolları önemli bir pay alıyor. Son 19 yılda çok ve büyük işler başardık. Bölünmüş yollarla birbirine bağlanan şehir sayımızı 6'dan 77'ye yükselttik. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 300 kilometreye çıkardık, 2023 yılında 29 bin 514 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuza 1809 kilometre daha ekleyerek, 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. Geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri viyadüklerle aştık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. Türkiye ulaştırma, altyapı ve haberleşme alanında 19 yıldır sürdürdüğü atılımla bölgesinde bir lojistik süper güç olmanın altyapısını artık kurmuştur. En önemlisi de insanımızın refahını ve yaşam kalitesi yükseltmiştir."

"Güç birliği yapmaya devam edeceğiz"

Bakan Karaismailoğlu, bir yandan yolları inşa ederken diğer yandan akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için de çalışmalarını sürdürdüklerine işaret ederek, yakıttan tasarruf etmek, çevreye daha az zarar veren alternatifleri oluşturmak, ekonomik canlılığı ve lojistik hareketliliği tesis etmek için çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini dile getirdi.

Yolları akarsuya benzettiklerini ifade eden Karaismailoğlu, yaptıkları yollar sayesinde üretim, istihdam, ticaret, ekonomi ve hatta eğitimde ve kültürde ciddi iyileştirmeler gördüklerini bildirdi. Karaismailoğlu, "Bizler yolu, medeniyetin göstergesi, iletişimin ve kültürel etkileşimin aracı olarak görüyoruz. Bizler, 'insanların en hayırlısının, insanlara hizmet edenler' olduğunu çok yakinen biliyoruz. Son 19 yıldır yaptığımız dünya ölçeğindeki büyük işlerimizin hepsinde işçi kardeşlerimizin de alın teri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bu nedenle sizleri, ülkemizin imarındaki emeklerinizden dolayı yürekten kutluyorum. Bizler kamu kesimi, sizler de çalışanlar olarak güç birliği yapmaya devam edeceğiz, ülkemizin imarı için birlik, bütünlük, iş birliği ve barış ortamında çalışmayı hep beraber sürdüreceğiz." diye konuştu.

"İnşallah kamu sözleşmelerini bayramdan sonra uzlaşı içinde neticeye bağlarız"

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Türkiye'de kurumlarında en çok işçinin çalıştığı yerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğunu belirterek, Bakan Karaismailoğlu ile diyaloglarının, çalışmalarının müspet şekilde devam ettiğini, sorunların çözümü için Bakanlık ile görüşmelerinden netice alabildiklerini anlattı.

Bu süreçte kamu sözleşmeleri görüşmelerinin sürdüğüne dikkati çeken Atalay, "İnşallah bayramdan sonra uzlaşı içinde bir neticeye bağlarız. Toplumun beklentisiyle ilgili olumlu bir netice bekliyoruz. Sayın Bakanımızdan da bununla ilgili bir katkı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, Bakan Karaismailoğlu'na işçilerin "Aynı işe, aynı ücret" talebini de ileterek, bayram sonrasında mutlu bir haber beklediklerini, ücretler arasındaki makası biraz kapatmak gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu da bu konuyla ilgili bir çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar da Bakan Karaismailoğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, sendikalarının inşaatta tek yetkili iş kolu olduğuna dikkati çekti. Ağar, kamuda 29 bin üyelerinin bulunduğunu, bunun 23 bine yakınının kara yollarında ve Bakanlık destek hizmetlerinde çalışan işçiler olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır