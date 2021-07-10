AFYONKARAHİSAR - Karaismailoğlu: "Hem şehirlerimizi birbirine bağlıyoruz hem de tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ediyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar Şuhut Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Afyonkarahisar Şuhut Yolu Şantiyesinde incelemelerde bulunmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Afyon'un karayolu çalışmaları için 2003-2020 yılları arasında 6 milyar 440 milyon lira yatırım yaptık"

"Afyon'u Konya, Eskişehir, Denizli, Isparta Kütahya ve Uşak'a bölünmüş yollarla bağladık"

"591 kilometre BSK kaplamalı yol yaparak Afyon'u daha güvenli, konforlu yollar ile tanıştırdık"

"Bugün itibariyle toplam proje tutarı 1 milyar 154 milyon lira olan 6 karayolu projesine de devam ediyoruz. Bunlardan biri de şu an incelediğimiz Afyonkarahisar Şuhut Yolu."

"Hem şehirlerimizi birbirine bağlıyoruz hem de tüm ulaşım modlarını birbirine entegre ediyoruz"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay