Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıklıyor

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz

Bir son dakika haberine göre ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz
21.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 21.08.2020 14:54

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiye'mizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Karaismailoğlu'nun İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nı ziyaret ederek, yönetim kurulu üyeleriyle denizcilik sektörünün durumu, bugünkü ve gelecekteki dönemine ilişkin hedeflerine yönelik toplantı gerçekleştirdiği belirtildi. Toplantıda, denizcilik sektörünün geliştirilmesi ve deniz taşımacılığında Türk sahipli gemilerin payının artırılması, kıyı tesislerinde hizmet kalemlerinin belirlenmesi, gemi ve yat acenteleri yönetmelik taslağı, yat inşa ve yan sanayi ile yat tamir bakım işletmelerinin yer sorunları ile birlikte, denizcilik eğitiminin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ'Bakan Karaismailoğlu, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki denizcilik sektörünün, son 18 yılda yapılan yatırım, destek ve projelerle önemli düzeye geldiğini ifade etti. Bakanlık olarak denizciliğin gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile bir araya geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Sektöre yaptığımız her yatırımda ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bakanlık olarak denizcilik sektörünün gelişmesi ve çok daha ileri düzeye taşınması için sektör temsilcileri ile ortak aklı işletiyoruz. Sektörün sorunlarını bizim sorunlarımız olarak görüyoruz. Mavi vatanımızı hak ettiği yerlere çıkarmak ve denizlerimizin ülke ekonomisine katkısını artırmak ve sektörü geliştirebilmek için canla başla çalışıyoruz" dedi.'SEKTÖRE VERDİĞİMİZ DESTEK MEYVELERİNİ VERMEYE BAŞLADI'Bakan Karaismailoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ulaşım, ticaret, turizm ve doğal kaynaklar bakımından büyük imkanlar sağladığına işaret ederek, "Tersanelerimizden limanlarımıza, sahillerimizden açık denizlerimize kadar sektörümüze verdiğimiz destek meyvelerini vermeye başladı. Denizlerimizin sunduğu katma değeri yüksek imkanlardan daha fazla faydalanmamız gerekiyor. Bu gerçekten hareketle üretmeye, geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öğleden sonra vereceği müjde öncesinde verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Ülkemiz denizlerinin bizlere sunduğu her türlü imkanı kullanarak, Türkiyemizi bölgesinde lider, dünyada önde gelen denizci bir ülke yapmak için çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz" ifadesini kullandı.  

 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde öncesi HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü 3. Sayfa
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Yaşam
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Güncel
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi açıkladığı Dolmabahçe'ye tekbirlerle uğurlandı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Bakan Albayrak, büyük müjde öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile birlikte fotoğraf paylaştı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bu kadarına da pes! İş başında ölen çalışanına aldırış etmeden satış yapmaya devam etti
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Anlaşmayı Fahrettin Koca imzalamıştı! Dünya Sağlık Örgütü resmen İstanbul'da
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Ateşkes ilan edilen Libya'da bütün operasyonlar durduruldu
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Sağanak sonrası Haliç kahverengiye büründü
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Yavru köpeği göz göre göre ezen sürücü: Onun geçmesini mi bekleyecektim
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Yaşar Güler Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Can Yaman Sezen Aksu Engin Altan Düzyatan
Spor Jose Sosa Fatih Terim Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Dha Bakan Futbolcu Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi lider denizci ülke yapmak için çalışıyoruz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 15:22:35. #1.14#
title