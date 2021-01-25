Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu
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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu

25.01.2021 16:58 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:03

Son dakika haberlerine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Sinop-Ayancık kara yolunu inceledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Sinop-Ayancık kara yolunu inceledi.

Karaismailoğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'ta çok önemli ulaşım yatırımlarını hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi.

Kentte şu an 7 projenin yapımının sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "İnşallah bugün yaptığımız toplantılarla bu projelerin en kısa zamanda bitirilmesi için istişarelerde bulunuyoruz. Bulunduğumuz şantiye Sinop-Ayancık arasındaki yol şantiyemiz. Bu da çok önemli bir proje. Biraz zor hem de maliyetli bir proje. Ama projede şantiyelerimiz kuruldu, imalatlarına başlandı. İnşallah çok güçlü bir şekilde bu yola giriyoruz." dedi.

Sinop-Ayancık kara yolunun, en kısa sürede bitirmek için takip edecekleri projelerden birisi olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Malumunuz dolgu ve tahkimat işlerimiz var. Hem eski yolu güvenlik altına almış olacağız hem de 9.2 kilometrelik yolu bitirdiğimizde konforlu ve güvenli bir yol sağlamış olacağız." diye konuştu.

Ayancık Motor İskelesi'nde de incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada balıkçılar tarafından karşılandı. Balıkçılar bir tekneye astıkları pankartla ve megafon yardımıyla Bakan Karaismailoğlu'na istek ve taleplerini iletti.

Karaismailoğlu, temasları kapsamında son olarak AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Sinop-Ayancık kara yolunda incelemelerde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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