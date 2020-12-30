Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.