Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"
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Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"

30.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:21

Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.

Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'
Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: 'Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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