Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız"
30.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:21
Son dakika haber... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ORDU - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pazartesiyi salıya bağlayan gece 5A uydumuzu uzaya fırlatacağız. Programını yaptık. Onun heyecanını taşıyoruz şu anda." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay