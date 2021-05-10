Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)
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Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)

Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... TAŞ OCAĞI KARŞITLARIYLA GÖRÜŞTÜUlaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de, Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla bir araya geldi.

TAŞ OCAĞI KARŞITLARIYLA GÖRÜŞTÜ

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de, Lojistik Liman Projesi deniz dolgusu için taş ocağı açılması planlanan İkizdere ilçesinde taş alımına karşı çıkan vatandaşlarla bir araya geldi. Cevizli köyünde taş ocağı karşıtlarıyla görüşen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Devletimiz bütçesinden bir kaynak ayırdı. Büyük bir yatırımı buraya kazandıracak. Bunun için de gerekli taşın alınması lazım. Diyeceksiniz ki 'buradan değil başka yerden alın; ama araştırdık, başka bir yerde böyle bir taş yok. Benim evim de bu dağın arkasında, biz de buralıyız. Hassasiyetinizi anlıyorum. Bu yatırımı yapmamız lazım. Bizim çocuklarımız burada çalışacak, lütfen o gözle bakın. Ne kadar az zarar vereceksek, sizi rahatsız etmeden bunu hep birlikte yapalım" dedi.Vatandaşlar da, bölgede taş ocağı istemediklerini belirterek, Bakan Karaismailoğlu'na endişelerini dile getirdi. Gruptan 'Taş ocağına hayır' sloganının atılması üzerine görüşmeyi sonlandıran Bakan, Karaismailoğlu bölgeden ayrıldı.


Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)
Son dakika haberleri! Bakan Karaismailoğlu'ndan İkizdere açıklaması: 10 ağaç etkilenecekse yerine 100 ağaç ekeceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

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