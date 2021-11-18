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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu'ndan HDP milletvekili Paylan'a tokat gibi cevap

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu'ndan HDP milletvekili Paylan'a tokat gibi cevap

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a tokat gibi 'Diyarbakır Anneleri' cevabı geldi.

DİYARBAKIR (İHA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'a tokat gibi 'Diyarbakır Anneleri' cevabı geldi.

2022 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2020 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili kuruluşların bütçeleri ile devam etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde hararetli tartışmalar yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Bakanlık sunumunun ardından milletvekilleri söz aldı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bir fotoğraf göstererek, 'Bunları tanıyor musunuz' diye sordu.

HDP Diyarbakır milletvekili Garo Paylan'ın sözleri üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve HDP'ye karşı oturma eylemi yapan 'Diyarbakır Anneleri'ni' hatırlattı. Bakan Karaismailoğlu'nun bu hatırlatması üzerine hareketli dakikalar yaşandı. - ANKARA

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu'ndan HDP milletvekili Paylan'a tokat gibi cevap

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