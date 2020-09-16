Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (3)
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Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (3)

Son dakika haberi... '1 MİLYAR 650 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişelerinde incelemelerde bulundu.

Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: Mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da söz sahibi olduk (3)
16.09.2020 17:37 | Son Güncelleme: 16.09.2020 17:41

'1 MİLYAR 650 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara- Niğde Otoyolu'nun Niğde gişelerinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan 1230 kilometrelik yol aksının ortasında kalan Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan yıllık 880 milyon TL, yakıttan ise 770 milyon TL tasarruf sağlanacağını kaydetti. Toplamda 1 milyar 650 milyon TL'lik tasarruf sağlanacağını bildiren Karaismailoğlu, bölgenin turizm, istihdam, tarım, ticaretine de katkı sağlanacağını aktardı. Bakan Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nda da inşaatın başlanacağını açıkladı.


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Kaynak: DHA

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