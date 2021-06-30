Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek"
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Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek"

Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek'
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 19 yılda İzmir'e ulaşım ve iletişim yatırımları için 13 milyar 190 milyon lirası Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeli kapsamında olmak üzere yaklaşık 35 milyar lira harcadıklarını belirterek, "Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, son 19 yılda İzmir'e ulaşım ve iletişim yatırımları için 13 milyar 190 milyon lirası Yap-İşlet-Devlet (YİD) modeli kapsamında olmak üzere yaklaşık 35 milyar lira harcadıklarını belirterek, "Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'in bu alandaki mevcudiyetini daha da güçlendirmek." dedi.

Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle katıldığı İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını anımsatarak, pek çok gelişmiş ülkenin ekonomisinde daralmalar olmasına rağmen, Türkiye'nin bu zor dönemi yüzde 1,8 büyüyerek kapattığını söyledi.

Türkiye'nin bu zor dönemde izlediği politikalarla etkileri en aza indirmeyi başardığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Birkaç gün önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 2021'de Türkiye için yüzde 5 olarak açıkladığı büyüme beklentisini, yukarı yönlü yarım puan revize ederek yüzde 5,5'e yükseltti. Üretim sistemlerimizdeki kesintisiz çalışmayla gelişmiş ulaşım modlarımızın da desteğiyle 2021 yılının ilk çeyreğinde, ülkemizin ihracatı yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon dolara ulaştı." diye konuştu.

İzmir'in liman kenti olmasının yanı sıra Türk ekonomisinin lokomotif kentlerinden biri olduğuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"İzmir, geçmişten bugüne Türkiye'nin Batı dünyasına açılan en önemli kapılarından biri oldu. Ancak biz, İzmir'in çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. İstiyoruz ki İzmir sadece batıya açılan kapı olarak kalmasın. Her şeyiyle Türkiye'nin vitrini olsun. Bu nedenle de İzmir'in ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz."

"İstanbul-İzmir yolculuğunu 3,5 saate indirdik"

Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda İzmir'e ulaşım ve iletişim yatırımları için 13 milyar 190 milyon lirası YİD modeli kapsamında olmak üzere yaklaşık 35 milyar lira harcadıklarını belirterek, İzmir'e yatırımların devam edeceğini kaydetti.

İzmir'in 2003'te 430 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 953 kilometreye ulaştığını dile getiren Karaismailoğlu, "Türkiye'nin en büyük YİD projelerinden olan İzmir İstanbul Otoyolu'nu tamamladık. Böylece ortalama 8-9 saat süren İstanbul-İzmir yolculuğunu, 3,5 saate indirdik. İzmir'i adeta İstanbul'a kapı komşusu yaptık. Otoyolun yanı sıra kara yolları yatırımlarıyla da şehrimizin Bursa'ya ulaşımını 1 saate, Balıkesir'e mesafesini 2 saate, Eskişehir'e ulaşımını ise 2-2,5 saat aralığına düşürdük." ifadelerini kullandı.

"Hızlı Tren Projesi Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek"

Karaismailoğlu, Ankara-İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve İzmir'i yüksek hızlı demir yolu ağına bağlayacak İzmir-Ankara Hızlı Tren projesini başlattıklarını anımsatarak, projenin yapımının devam ettiğini vurguladı.

İzmir'e yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "Bölgede oluşan yüklerin deniz yoluyla taşınması ve Doğu Akdeniz'de ana konteyner taşımacılığında, ülkemizin rol üstlenmesini sağlamak amacıyla Çandarlı Limanı projesini başlattık. Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'in bu alandaki mevcudiyetini daha da güçlendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

Hedeflerinin Türkiye'yi dünyanın yeni lojistik gücü haline dönüştürerek, Türkiye'de ve İzmir'de istihdam alanları oluşturup, gençlere daha fazla iş olanağı sunmak olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, hedeflerinin İzmir'in üretimden sanayiye her alanda daha çok üreten, daha refah bir şehir olmasını sağlamak olduğunun altını çizdi.

Karaismailoğlu, bu yolda hep birlikte adım atmanın, ortak akılla hareket etmenin çok değerli olduğuna inandıklarını vurgulayarak, "Ne kadar engel olmaya çalışsalar da ülkemizi hak ettiği gibi küresel bir aktör haline getirecek projelerimizden de vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek'
Bakanı Adil Karaismailoğlu: 'Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Rotamız, denizcilikte lider ülke konumuna gelerek, İzmir'i daha da güçlendirmek" - Haberler
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