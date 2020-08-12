Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu, İranlı mevkidaşı Eslami ile görüştü Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanı Mohammad Eslami ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu görüşmede, tüm dünyada görülen korona virüs salgını dolayısıyla hayatını kaybeden İranlılara Allah'tan rahmet, hastalıkla savaşanlara acil şifalar ve tüm İran halkına sağlık ve afiyet diledi. İki ülke halkının salgından daha az etkilenmesi için her zamanki gibi dayanışma ve yakın iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, bu süreçte ulaştırma alanında yaşanan olumsuzlukları en aza indirgemek için Dışişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıkları ile eş güdüm halinde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti.

Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasındaki uluslararası ticaretin devam etmesi, İran ile bağlantının mümkün olduğunca açık kalması ve ekonominin lokomotifi ulaştırma sektörünün devamlılığını sağlayabilmek için yakın bir işbirliği ve koordinasyon içinde kararlar aldıklarının altını çizdi.

"TÜRKİYE-İRAN KARMA EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISINI ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ İSTİYORUZ"

16-18 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon toplantısında, 2020 yılının ikinci çeyreğinde İran'da Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısının yapılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Covid-19 salgını nedeniyle uluslararası toplantı süreci tüm dünyada kesintiye uğradı. Normalleşme tedbirleri ile birlikte bu toplantıyı önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASSIZ DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI SALGIN DÖNEMİNİN EN BAŞARILI UYGULAMALARINDAN BİRİ

Tüm dünyada salgından en az etkilenen taşımacılık modunun demiryolu sektörü olduğunu bildiren Bakan Karaismailoğlu, iki ülke arasında gerçekleştirilen temassız demiryolu taşımacılığının salgın döneminin en başarılı uygulamalarından biri olduğunu kaydetti.

İranlı Bakan Mohammad Eslami de karayolu ve demiryolu taşımacılığı konularının ele alındığı heyetlerarası görüşmede Bakan Karaismailoğlu'na başarılar diledi.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA