Son dakika haberleri | Bakan Karaismailoğlu: Hava trafiği yüzde 43 arttı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021'in ilk 11 aylık döneminde Türkiye hava sahasında gerçekleşen sivil hava trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artış gösterdiğini belirterek, "Ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki bu ciddi artış, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, pandeminin küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının uçuş sayılarına yansıdığını bildirdi. Karaismailoğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre, 2020'nin ilk 11 aylık döneminde hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayısının 626 bin 67 olduğunu, bu sayının 2021'in aynı döneminde 896 bin 521 olarak gerçekleştiğini söyleyerek, "Hava trafiği yüzde 43 arttı. Ülkelerin ticaret, turizm, sanayi ve hizmet sektörlerinin canlılığına yönelik en önemli göstergelerden biri olan hava taşımacılığı verilerindeki bu ciddi artış, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamik yapısını açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda, pandeminin küresel çapta ülke ekonomileri üzerindeki yıkıcı etkisine rağmen alınan tedbirlerin pozitif sonuçlarının hava trafik kontrol hizmeti verilen uçuş sayılarına yansıdığını da gösteriyor. Hava trafik hizmeti verilen sivil uçuşların yanında, kontrol ve koordinasyonu sağlanan askeri hava araçları, yoğun eğitim uçuşları ile İHA ve SİHA uçuşları da dikkate alındığında hava sahamızın yoğunluğu daha iyi anlaşılıyor. Ülke genelindeki 26 radar, 40 adet hava yer mu habere istasyonu ve hem karasal, hem de uydu üzerinden desteklenen hatlarla tesis edilmiş teknik alt yapıyla, yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik hava sahasında kesintisiz hava trafik kontrol hizmeti sürdürülüyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Hava Trafik Kontrol Merkezi (HTKM) bünyesindeki Havacılık Bilgi Yönetimi birimlerinde 10 bin NOTAM'ın hazırlık ve dağıtımını yapılarak, hava araçlarının uçuş planları ve uçuş müsaadelerini takip etmeye devam ediliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök - Son Dakika Haberleri

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