Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi"
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Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu: "Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan gemi Gentil Limanı'na demirledi"

24.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:50
Son dakika haberleri... Bakan Karaismailoğlu:

Son dakika haberi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğrayan geminin Gabon'un Gentil Limanı'na demirlediğini bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisinin Gine Körfezi'nde korsan saldırısına uğradığını belirterek, "Gemimiz saat 11.00'de Gabon'un Gentil Limanı'na demirlemiştir." bilgisini verdi.

Olayda hayatını kaybeden Azerbaycanlı denizciye Allah'tan rahmet dileyen Karaismailoğlu, "15 denizcimizin salimen Türkiye'ye dönmesi için tüm imkanlarımız seferber edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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