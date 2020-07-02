Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Gebze metrosunun açılışı için tarih verdi
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Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Gebze metrosunun açılışı için tarih verdi

Son dakika haberine göre Bakan Karaismailoğlu, Gebze metrosunun açılışı için tarih verdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "En büyük hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak" "Sahille, denizle, sanayi bölgelerini yaşam alanlarına bağlıyoruz" Gebze metrosunun yerli araçları için...

02.07.2020 15:50 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:56

Bakan Karaismailoğlu, Gebze metrosunun açılışı için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"En büyük hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak"

"Sahille, denizle, sanayi bölgelerini yaşam alanlarına bağlıyoruz"

Gebze metrosunun yerli araçları için 22 Temmuz'da ihale düzenlenecek

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden yol ve metro çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, en büyük hedeflerinin 2023'ün Mayıs ayında yerli araçlarıyla metroyu hizmete açmak olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gebze'de devam eden Gebze OSB - Darıca sahil metro hattı şantiyesiniz ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu'na Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın eşlik etti. İlk olarak Gebze OSB kavşağındaki çalışmaları inceleyen Bakan Karaismaloğlu daha sonra ise Mutlukent kavşağında metro çalışma alanını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hedef 2023'ün Mayıs ayında metroyu açmak

İnceleme gezisi sonrası açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüksek Hızlı Tren hatlarımızla şehirlerimizi birbirine bağlarken, şehir içi metrolarla da yine bunların hızlı trenlerle entegrasyonlarını sağlıyoruz. Bunların bir parçası olan Gebze-Darıca sahil arasındaki metro hattımızda incelemelerde bulunuyoruz. Gebze-Darıca sahil metro hattımız da 15 kilometre uzunluğunda, 11 istasyondan oluşmakta. Çalışmalar başlatıldı. Kamulaştırma işlemleri tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde işler çok daha hızlı bir şekilde başlayacak. En büyük hedefimiz 2023'ün Mayıs ayında burayı tamamen hizmete açmak. 11 istasyonluk 15.5 kilometrelik kısmın D-100 kuzeyindeki kesimini ilk önce tamamlayıp 2022 yılı içerisinde 8 istasyonu faaliyete almayı hedefliyoruz. 2023 Mayıs'ına kadar da TCDD gar istasyonu ile sahil arasındaki 4 istasyonluk kesimi faaliyete almak hedefimiz var. Programlarımızı o şekilde yaptık. TCDD Gar İstasyonu- Gebze Marmaray istasyonunda odaklandı. Orada Gebze-Darıca hattının entegrasyonu sağlandı" dedi.

Gebze metrosu araçları için 22 Temmuz'da ihale düzenlenecek

Projenin önemine değinen Bakan Adil Karaismailoğlu, "Sanayi bölgelerini şehirle birleştiriyoruz. Sahille, denizle, sanayi bölgelerini yaşam alanlarına bağlıyoruz. Ülkemizin dört bir tarafında demir yolu yatırımları çok büyük bir özveriyle devam etmekte. İnşallah bu da onlardan bir tanesi. Buranın raylı sistem metro araçlarının ihalesi de bu ayın 22'isinde yapılacak. İnşallah tamamı yerli üretim olacak metro araçları bu hatta çalışacaklar. Onunla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. İhalesini yapıp, imalatlarını tamamladıktan sonra hatla birlikte yerli ve milli metro araçlarıyla birlikte seyahat etme imkanı olacak. Ülkemizin her bir noktasında yaşama kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde, salgın sürecinde bile çalışmalarımız hiçbir şekilde aksamadı. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık. Şantiyelerimizi yeniledik. Çalışmalarımızda işçilerimizden, mühendislerimize kadar bütün arkadaşlarımız bu salgın sürecini atlattılar. İnşallah bu yeni normal dediğimiz, eski normale dönüşün çalışmalarını da hızlı bir şekilde atlatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Büyük bir özveriyle maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor" diye konuştu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Bakan Karaismailoğlu, Gebze metrosunun açılışı için tarih verdi

Kaynak: İHA

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