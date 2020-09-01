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Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU EĞRİBEL TÜNELİ'Nİ, 2021 YILI BİTMEDEN FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ

Son dakika haberlerine göre Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (4)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor.

01.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:54

Giresun'da, sel kayıpları aranıyor (4)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'da selin vurduğu Dereli ilçesinde incelemelerine devam ediyor. Afetin izlerini silmek için ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, 'Belli bir seviyeye ulaştık ve en yakın zamanda afetin izlerini ortadan kaldıracağız. 316 kilometre yol ağımızda hasarlar oluşmuştu. Bunların bir kısmını giderdik, bir kısmında ise biraz zaman alacak işler var. Yıkılan ve hasar gören köprüler üzerindeki onarımlar da başladı. Yeni köprü inşalarımız projeleri tamamlandı. Dereli-Şebinkarahisar arasındaki tünellerde de incelemelerde bulunduk. Bölgeyi çok yakından ilgilendiren Giresun- Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde Eğribel bölgesindeki 5 bin 900 metre uzunluğundaki Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Tünelin kaba imalatları bitti, şimdi iç beton kaplamaları, elektromekanik sistemleri için çalışmalar başladı. İnşallah 2021 yılı bitmeden Eğribel Tüneli'ni faaliyete geçireceğiz. Eğribel Tüneli bittiğinde 6 kilometre yol kısalıyor, zamandan da 30 dakika tasarruf sağlıyoruz. Bölgenin ticaretine, turizmine katkı sağlayacak. Ayrıca Giresun Balıkçı Barınağı projesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayladı. En kısa zamanda onun da inşasına başlayacağız. Bir sürede daha buradayız, hayat normale dönmeye başlıyor. Dükkanların içleri temizleniyor, dış cepheleri ve tadilatlarıyla ilgili çalışmalar var. Köy yollarında bazı sıkıntılar var, onlarla ilgili de kalıcı projeler yapıyoruz. Dere yataklarına yol yapmayı değil yeni güzergahlarla, selden etkilenmeyecek projelerle vatandaşın hizmetinde olacağızö dedi.

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Son dakika haberleri! BAKAN KARAİSMAİLOĞLU EĞRİBEL TÜNELİ'Nİ, 2021 YILI BİTMEDEN FAALİYETE GEÇİRECEĞİZ

Kaynak: DHA

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