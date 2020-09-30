Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da inşası devam eden Tohma Köprüsü ile yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde inceleme yaptı.