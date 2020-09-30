Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da

30.09.2020 19:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 19:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da inşası devam eden Tohma Köprüsü ile yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde inceleme yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da inşası devam eden Tohma Köprüsü ile yapımı devam eden Kuzey Çevre Yolu şantiyesinde inceleme yaptı.

Malatya-Sivas kara yolu üzerinde inşası çalışması devam Tohma Köprüsünü Bakan Adil Karaismailoğlu, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan inceledi.

Yetkililerden köprünün inşa aşamaları hakkında ilgili bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle Kuzey Çevre Yolu şantiyesine geçerek, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Malatya'da

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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